Форвард «Авангарда» Окулов установил мощный рекорд в КХЛ

Нападающий вошел в топ-25 снайперов лиги.

Нападающий хоккейного клуба «Авангард» Константин Окулов установил новый личный рекорд, забив 175-ю шайбу в КХЛ, сообщает пресс-служба омского клуба. Это достижение он получил в матче против «Автомобилиста», прошедшем 19 октября в Омске. Заброшенная тогда шайба стала для Окулова седьмой в нынешнем сезоне чемпионата.

Благодаря этому хоккеист обошел известных игроков Илью Ковальчука и Рида Буше, каждый из которых имеет на своем счету по 174 гола. Теперь Окулов занимает почетное 25-е место в списке снайперов КХЛ за всю историю.

Статистику своей карьеры Окулов начал формировать в октябре 2014 года, играя за команду «Сибирь». Из общего числа голов, набранных за карьеру, 143 шайбы приходятся на регулярный чемпионат, а 32 гола были заброшены в матчах плей-офф.

Следующим игроком, которого предстоит догнать Константину Окулову, является его товарищ по команде Николай Прохоркин, занимающий пока 24-е место с результатом в 177 голов.

