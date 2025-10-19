«Авангард» еле отомстил «Автомобилисту» за два поражения подряд

Команды шли на равных, доведя игру до овертайма.

hawk.ru

Сегодня, 19 октября, в Омске прошел матч регулярного чемпионата КХЛ между омским «Авангардом» и екатеринбургским «Автомобилистом». Прошлые встречи омичей и уральцев завершились не в пользу «Авангарда»: омский клуб проиграл два матча. Одну из игр «ястребы» «отдали» всухую.

Первый период команды отыграли насыщенно, но без особой результативности. За первую двадцатиминутку игроков «Авангарда» удаляли трижды. На 18 минуте у ворот «ястребов» произошла небольшая потасовка: Николай Прохоркин зацепил Никиту Шашкова. По итогу оба были наказаны малыми штрафами за грубость. На последней минуте первого периода «Авангард» забил первый гол в ворота «Автомобилиста». Автором первой в матче шайбы стал Михаил Котляревский.

Во втором периоде игроки продолжили удаляться. После двух удалений «ястребов» в штрафной бокс отправился и игрок «Автомобилиста», но омичи не смогли воспользоваться ситуацией и реализовать большинство.

В третьем периоде у «Автомобилиста» все же вышло сравнять счет. Шайбу в ворота омичей на 6-й минуте отправил Семен Кизимов. Однако равный счет «висел» на табло недолго – спустя пять минут «Авангард» отыгрался. После очередного удаления уральцев Эндрю Потуральски забрасывает вторую шайбу. За 5 минут до конца третьей двадцатиминутки Стефан Да Коста снова сравнивает счет. Основное время заканчивается со счетом 2:2.

Противостояние в овертайме выиграл «Авангард». Автором победной шайбы стал Константин Окулов. Под конец матча счет на табло – 3:2.

Напомним, что следующий матч «Авангард» сыграет против «Северстали» на домашней арене в четверг, 23 октября.