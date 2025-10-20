Омск-Информ
Капитан омского «Авангарда» Шарипзянов повторил уникальный рекорд

Защитника омской команды вновь признали лучшим в КХЛ за неделю.

КХЛ определила лучших игроков шестой недели сезона 2025/2026. Капитан «Авангарда» Дамир Шарипзянов стал лучшим защитником игровой недели КХЛ. Как сообщает хоккейный клуб, в трех матчах он набрал 4 (2+2) очка. Показатель полезности Шарипзянова составил «+4».

– На его счету также два силовых приема, шесть блокированных бросков, один отбор шайбы и один перехват, – сообщает ХК «Авангард».

Отметим, что Шарипзянов повторил достижение канадца Кевина Даллмэна, ставшего рекордсменом по числу номинаций на лучшего защитника недели. Обоих признавали лучшими по девять раз.

