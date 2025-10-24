Бастрыкин потребовал доклад по делу о нападении собаки на омскую школьницу

Глава СК требует доложить о ходе расследования уголовного дела.

В Следственном комитете России требуют ускорить ход расследования уголовного дела, возбужденного после нападения бойцовской собаки на 14-летнюю девочку в Омске. В четверг, 23 октября, стало известно, что хозяйка пса стала героиней ток-шоу на федеральном телеканале. Свою вину в произошедшем она отрицает.

Напомним, что у подростка диагностировали глубокие раны и повреждение сухожилий. Спустя некоторое время ее состояние осложнилось воспалительным процессом, в связи с чем потребовалось проведение операции. В результате случившегося было возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 118 УК РФ («Причинение тяжкого вреда здоровью по неосторожности»). Позже мать пострадавшей школьницы обратилась в суд с иском о компенсации морального вреда на сумму 300 тыс. рублей.

Глава СК России Александр Бастрыкин поручил и. о. руководителя СУ СК России по Омской области Евгению Осадчуку доложить о ходе расследования уголовного дела и по доводам, озвученным в программе.

Ранее сообщалось, что пострадавшая девочка не может двигать рукой.