Омичка, чей пес покалечил школьницу, отрицает вину и участвует в ток-шоу

После нападения собаки 14-летней девочке пришлось перенести операцию.

В прошлом месяце в Омске произошел трагический инцидент, когда собака напала на 14-летнюю девочку. Пострадавшую незамедлительно доставили в медицинское учреждение с серьезной травмой руки. Специалисты диагностировали глубокие раны и повреждение сухожилий. Спустя некоторое время состояние осложнилось воспалительным процессом, в связи с чем потребовалось проведение операции. В результате случившегося было возбуждено уголовное дело по по ч. 1 ст. 118 УК РФ («Причинение тяжкого вреда здоровью по неосторожности»). Позже мать подростка обратилась в суд с иском о компенсации морального вреда на сумму 300 тыс. рублей.

По информации « АиФ в Омск », владелица собаки заявила, что не сумела лично посетить подростка в больнице, поскольку срочно отправилась в столицу для съемок в ток-шоу. Однако она частично откликнулась на требование выплаты компенсации, передав семье пострадавшего ребенка пять тысяч рублей. Тем не менее ответственность за произошедшее женщина отрицает. Омичка также пояснила, что после возвращения из Москвы она выводит своего питомца лишь поздно вечером и обязательно надевает ему намордник.

Напомним, что инцидент произошел 23 сентября на улице Тарской. На 14-летнюю школьницу внезапно напала крупная собака бойцовской породы, которую хозяйка выгуливала без намордника. Девочка только вернулась с прогулки со шпицем и находилась у двери подъезда, когда произошло нападение. Вместо того чтобы помочь пострадавшему ребенку, владелица агрессивной собаки продолжила прогулку, не обратив внимания на случившееся.