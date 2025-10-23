Пострадавшая от укуса собаки омская школьница не может двигать рукой

Девочку выписали из больницы, но последствия нападения пса серьезные.

В Омске 14-летнюю школьницу, на которую возле подъезда напал агрессивный стаффордширский терьер, выписали из больницы. Как сообщила мать девочки изданию «Аиф в Омске», ребенок начал снова посещать уроки спустя неделю после выписки.

Несмотря на восстановление, девочке предстоит пройти длительную реабилитацию, сроки которой пока остаются неизвестными. Врачи запретили девочке двигать прооперированной рукой.

Напомним, что инцидент произошел вечером 23 сентября. Школьница стояла возле своего подъезда на улице Тарской, когда на нее внезапно набросилась собака породы стаффордширский терьер, которую ее хозяйка выгуливала без намордника.

Пострадавшую госпитализировали с травмой предплечья. Врачи зафиксировали глубокие раны и повреждение сухожилий. Позже школьнице даже провели хирургическую обработку, потому что рана внезапно начала гноиться. Теперь девочка восстанавливается дома.

По факту случившегося возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 118 УК РФ («Причинение тяжкого вреда здоровью по неосторожности»), ход расследования которого взят прокуратурой на контроль.

Для защиты прав пострадавшей прокуратура направила в суд исковое заявление о взыскании с хозяйки собаки 300 тыс. рублей в качестве компенсации причиненного морального вреда.

Ранее в соцсетях появились видеозаписи других случаев, когда хозяйка не могла сдержать своего пса. Также стало известно о том, что женщина избавилась от собаки, которая теперь обитает на одной из городских СТО.