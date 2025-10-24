В Минпросвещения прокомментировали введение ЕГЭ по «духовному» предмету

Новый курс будет интегрирован в существующие дисциплины, а не выделен в отдельный экзамен.

В министерстве просвещения России разъяснили информацию о том, что предмет «Духовно-нравственная культура России» может стать обязательным для сдачи в рамках ЕГЭ. Представители ведомства подтвердили, что такого намерения у министерства нет.

Как пояснили пресс-службе ведомства, основной целью курса «Духовно-нравственная культура России», который введут в школы с 1 сентября 2026 года, является формирование прочного фундамента общекультурного, ценностно-мировоззренческого развития личности школьника. Детей хотят познакомить с историческими, культурными и духовными основами страны.

Получаемые учениками знания по этому курсу будут иметь метапредметный характер и интегрироваться в другие предметы школьной программы, такие как литература, обществознание и история, уже входящие в перечень дисциплин ЕГЭ. То есть введение отдельного экзамена по ДНКР не предусмотрено.

