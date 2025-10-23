Омск-Информ
Омским школьникам придется сдавать ЕГЭ по «духовному» предмету

Новый школьный предмет могут включить в структуру единого государственного экзамена.

Министерство просвещения рассматривает возможность включить «Духовно-нравственную культуру России» в структуру ЕГЭ. Соответствующее заявление сделал министр образования Сергей Кравцов.

Это новый предмет в российской школьной программе, который появится в 2026 году. Основная цель курса – воспитание молодежи на традициях русской духовной и нравственной культуры, формирование правильного понимания ценностей российского народа.

– Планируем, что в том числе предметные результаты ДНКР войдут в Единый государственный экзамен, – сообщил Кравцов.

Ранее сообщалось, что министерство науки и высшего образования России предложило повысить минимальные результаты ЕГЭ, необходимые для поступления в вузы с 2026 года.

Мария Филимонова