Омским школьникам начали закрывать дорогу в вузы

Минимальные баллы вырастут сразу по шести предметам.

omskinform.ru

Министерство науки и высшего образования России предложило повысить минимальные результаты ЕГЭ, необходимые для поступления в вузы с 2026 года. Проект документа опубликован на портале правовых актов.

Согласно инициативе, минимальные пороги по шести предметам станут выше. По химии и биологии они увеличатся с 39 до 40 баллов, по физике – с 39 до 41, по информатике – с 44 до 46, по истории – с 36 до 40, а по иностранному языку – сразу с 30 до 40 баллов.

При этом для русского языка, математики, географии, литературы и обществознания требования останутся прежними.

В министерстве отмечают, что изменения направлены на повышение качества высшего образования и уровня подготовки студентов, в том числе обучающихся на платной основе.