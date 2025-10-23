«Он привносит драйв»: Буше доволен прогрессом Маклауда в «Авангарде»

Форвард забросил первую шайбу в сезоне и постепенно набирает форму.

Главный тренер «Авангарда» Ги Буше оценил игру нападающего Майкла Маклауда, который в матче с «Северсталью» забросил первую шайбу в сезоне. По словам наставника, форвард уверенно набирает форму после длительного перерыва и уже приносит команде ощутимую пользу.

- Он уже много хорошего делает на льду. Он привносит скорость, драйв. Он классно помогает нам с вбрасываниями. В спецбригаде он также важную роль играет. Понятно, что где-то чего-то ему еще недостает и есть над чем работать. Где-то, может быть, четкости в бросках порой нет, или передачу не всегда может принять или отдать с максимальной точностью, - высказался Буше.

Тренер также добавил, что это вполне логично, учитывая, что игрок пропустил два с половиной месяца.