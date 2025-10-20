К Новому году: тренер «Авангарда» не питает иллюзий насчет формы Маклауда

Ги Буше рассказал, сколько времени потребуется форварду после паузы, чтобы выйти на пик формы.

hawk.ru

Главный тренер «Авангарда» Ги Буше рассказал, когда вернувшийся в Омск нападающий Майкл Маклауд выйдет на пик своей формы. Форвард, недавно заключивший с «ястребами» контракт на три года, не играл с 1 августа. По словам тренера, для восстановления привычного уровня игры канадцу потребуется примерно 2,5 месяца.

– Сейчас видны проблески того самого Майкла, которого мы знаем, и он уже очень много хорошего делает на льду. Просто нужно учитывать, что у других ребят было 2,5 месяца на то, чтобы изучить все детали, какие-то корректировки внести, что-то подправить, что-то улучшить, где-то действовать быстрее, где-то нарастить уверенность, а он это все пропустил. И здесь, опять же, вот сколько пропустил, столько и нужно времени для того, чтобы вернуться к своей игре, – отметил главный тренер.

К Новому году Маклауд должен выйти на пик, считает Буше. Эта «формула восстановления», по словам тренера, справедлива для всех игроков, независимо от их статуса в команде.