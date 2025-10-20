Омск-Информ
К Новому году: тренер «Авангарда» не питает иллюзий насчет формы Маклауда

Ги Буше рассказал, сколько времени потребуется форварду после паузы, чтобы выйти на пик формы.

Главный тренер «Авангарда» Ги Буше рассказал, когда вернувшийся в Омск нападающий Майкл Маклауд выйдет на пик своей формы. Форвард, недавно заключивший с «ястребами» контракт на три года, не играл с 1 августа. По словам тренера, для восстановления привычного уровня игры канадцу потребуется примерно 2,5 месяца.

– Сейчас видны проблески того самого Майкла, которого мы знаем, и он уже очень много хорошего делает на льду. Просто нужно учитывать, что у других ребят было 2,5 месяца на то, чтобы изучить все детали, какие-то корректировки внести, что-то подправить, что-то улучшить, где-то действовать быстрее, где-то нарастить уверенность, а он это все пропустил. И здесь, опять же, вот сколько пропустил, столько и нужно времени для того, чтобы вернуться к своей игре, – отметил главный тренер.

К Новому году Маклауд должен выйти на пик, считает Буше. Эта «формула восстановления», по словам тренера, справедлива для всех игроков, независимо от их статуса в команде.

Ранее генеральный менеджер клуба Алексей Сопин рассказывал о «спецоперации» по возвращению Маклауда в Омск, чтобы форвард вновь присоединился к команде.

Алексей Новиков