Омских коров наконец-то стали кормить досыта

Качественное кормление скота зерном привело к росту производства мяса и молока.

В Омской области зафиксировали рост производства ключевых продовольственных товаров. Выпуск мяса и субпродуктов вырос на впечатляющие 75,6 %, а производство яиц – на 11 %. Кроме того, показатели заметно выросли и в сегменте крупного рогатого скота. Производство говядины увеличилось на 24,5 %, свинины – на 8,8 %, а молока – почти на треть (27,4 %), сообщает Омскстат.

Агропромышленники объясняют рост показателей рекордным урожаем зерна в 2024 году. Фуража стало намного больше, и теперь омские коровы едят досыта.

– На корм скоту пошло больше фуражного зерна. До прошлого года мы не могли кормить скот столько, сколько хотели. Если раньше мы кормили по 250-300 тонн в месяц, то сейчас кормим по 500 тонн. У нас и надои стали на две тонны в сутки больше, чем в прошлом году, – сказал в комментарии «НГС55» генеральный директор АО «Солнцево» Александр Байер.

Председатель СПК «Ермак» Владимир Герк подтвердил позитивную тенденцию. По его словам, уровень продуктивности напрямую зависит от полноценного рациона животных.

– Когда у животных есть полноценное питание, продуктивность растет сама собой, – добавил Герк.

Отмечается, что если положительная динамика сохранится и не произойдет непредвиденных ситуаций, то в предстоящем году прогнозируется повышение объемов производства в отраслях мясного и молочного животноводства.

Ранее сообщалось, что из-за рано выпавшего в регионе снега на полях может остаться до 20 % урожая. Из-за сложных условий уборочной кампании губернатор Омской области Виталий Хоценко распространил режим ЧС на весь регион.