«Авангард» сыграет с опоздавшей на 12 часов «Северсталью»

До того как прилететь в Омск, самолет с череповецкой командой застрял в Тюмени.

Сегодня, 23 октября, хоккейный клуб «Авангард» проведет матч регулярного чемпионата КХЛ против череповецкой «Северстали». Игра пройдет на «G-Drive Арене» в Омске. Соперники выйдут на лед в 19:30.

Напомним, что с перелетом до Омска у команды из Череповца возникли трудности. Вчера, 22 октября, «Северсталь» застряла в Тюмени из-за массовой задержки рейсов, причиной которой стал непроглядный туман, опустившийся на Омск. Команда гостей смогла добраться в пункт назначения только в обед, спустя 12 часов после указанного в расписании времени.

