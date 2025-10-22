Самолет с командой «Северсталь» застрял в Тюмени перед матчем с «Авангардом»

Причиной форс-мажора стал туман, окутавший город.

Плотный туман, спустившийся на Омск нынешним утром, стал причиной задержки целого ряда рейсов. Однако сообщение постепенно восстанавливается.

Чего не скажешь о череповецкой команде «Северсталь». Чартерный рейс авиакомпании «Смартавиа» из Владивостока, где накануне клуб провел матч с «Адмиралом», должен был приземлиться в Омске в три часа ночи. Однако борт из-за погодных условий направили в Тюмень.

На момент написания материала самолет с хоккеистами по-прежнему находился в Рощино. Однако не исключено, что в ближайшее время могут объявить посадку. Матч с «Авангардом» у череповецкого клуба запланирован на завтра 23 октября. Предыдущая игра с «Адмиралом» 21 октября завершилась со счетом 4:1 в пользу «Северстали».