Омск снова окутает туманом

Днем воздух прогреется до +10 °C.

По данным синоптиков Обь-Иртышского УГМС, сегодня, 22 октября, в Омске и Омской области температура воздуха установится в районе +5...+10 °C.

Ожидается переменная облачность без осадков. Юго-восточный, южный ветер будет дуть со скоростью 4–9 м/с. Атмосферное давление существенно не изменится.

Ближе к ночи сильно похолодает. Столбик термометра опустится до –3...–8 °C. Осадков также не ожидается, возможен туман. Скорость юго-западного ветра составит 2–7 м/с. Атмосферное давление не изменится.

Туман наблюдался в Омске утром 21 октября и привел к многочисленным пробкам на дорогах.

Мария Филимонова