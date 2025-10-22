Из-за тумана в Омске массово отложили авиарейсы

Низкая видимость не позволила самолетам приземлиться вовремя.

omskinform.ru

Сегодня утром десять рейсов, направляющихся в Омск, не смогли прилететь в аэропорт по расписанию. Причиной задержки самолетов стала низкая видимость из-за тумана, окутавшего город.

По данным онлайн-табло, задержаны лайнеры из Антальи (1), Владивостока (1), Санкт-Петербурга (2), Москвы (4), Казани (1) и Астаны (1). Еще один рейс из Астаны отменен. Посадка на эти самолеты в Омске отложена на несколько часов.

Образование тумана в регионе связано с сезонным перепадом температур. Согласно прогнозу Обь-Иртышского УГМС, 23 и 24 октября в Омской области снова ожидается туман.