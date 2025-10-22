Хоккеисты «Северстали» наконец добрались до Омска

Команда приземлилась с 12-часовым опозданием.

Stable diffusion

Хоккеисты череповецкой «Северстали» приземлись в Омске сегодня днем, в районе 15 часов дня, с 12-часовым опозданием. После вылета из Владивостока омский аэропорт из-за плотного тумана не смог принять чартерный рейс с командой. И борт перенаправили в Тюмень.

Там спортсмены провели несколько часов. После чего благополучно вылетели в Омск.

Завтра, 23 октября, у «Северстали» матч с омским «Авангардом». Игра намечена на 19:30.