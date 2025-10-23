Омск-Информ
·Общество

Омск вновь столкнется с плотным туманом

Ранее из-за тумана в город не могли долететь самолеты, а водителей попросили не садиться за руль.

По данным синоптиков Обь-Иртышского УГМС, сегодня, 23 октября, в Омске и Омской области температура воздуха установится в районе +4...+9 °C.

Ожидается переменная облачность без осадков. Юго-восточный будет дуть со скоростью 4–9 м/с. Атмосферное давление существенно не изменится.

Ближе к ночи следующего дня похолодает. Столбик термометра опустится до 0...–5 °C. Осадков также не ожидается, но местами обещают туман. Скорость юго-восточного ветра составит 2–7 м/с. Атмосферное давление не изменится.

Напомним, что вчера, 22 октября, летящие в Омск пассажиры столкнулись с массовыми задержками рейсов из-за плотного тумана. В числе задержанных рейсов был также борт, на котором летела хоккейная команда «Северсталь». Плохая видимость мешала также омским водителям: автолюбителей попросили без необходимости не садиться за руль в опасные погодные условия.

