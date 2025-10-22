Омск-Информ
Омских водителей попросили никуда не ездить из-за тумана

Омичам рекомендуют воздержаться от запланированных поездок.

Госавтоинспекция Омской области предупредила водителей о формировании тумана на дорогах региона. Такое явление обусловлено сезонным перепадом температур на территории региона и представляет потенциальную угрозу безопасности автомобильного движения, особенно на загородных дорогах.

Водителям порекомендовали учитывать влияние плохой видимости на оценку расстояний.

– В условиях тумана расстояние до объектов может казаться большим, чем в действительности. При движении в условиях недостаточной видимости используйте на автомобиле противотуманные фары и фонари, – пояснили в ГИБДД.

Автолюбителей попросили соблюдать скоростной режим, позволяющий своевременно остановиться в случае неожиданного появления препятствий на пути. К тому же водителям советуют воздержаться от запланированных поездок в плохую погоду.

Ранее сообщалось, что из-за тумана в Омске задерживается масса авиарейсов.

Мария Филимонова