В Омске нашли подрядчика для проекта «поликлиники от Мишустина» за 300 млн

Работы выполнит компания из Новосибирска.

Сергей Мельников

Определен подрядчик проекта для переоборудования женской консультации на улице Рождественского, 2, под поликлинику при госпитале ветеранов войн.

Согласно документации, контракт на 1,6 млн рублей заключен с компанией ООО «Фесан» из Новосибирска, основанной два года назад. Это на 135 тыс. рублей меньше начальной цены. Все работы необходимо выполнить до 20 декабря. Ремонтные работы начнутся ориентировочно в 2026–2027 годах.

Отметим, что на переоборудование консультации под поликлинику попросил 300 млн рублей у председателя правительства РФ Михаила Мишустина во время его визита в Омск 28 июля глава госпиталя, бывший глава омского минздрава Александр Мураховский. Второе лицо государства не отказал.

Госпиталь для военных на улице Рождественского обошелся в 832,5 млн рублей, из них 385 млн рублей – федеральные средства на 513 единиц оборудования.