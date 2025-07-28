Деньги лично выбил глава учреждения Александр Мураховский.

Сегодня, 28 июля, во время рабочего визита в Омск, как и анонсировалось, премьер-министр России Михаил Мишустин осмотрел военный госпиталь. Вместе с ним на объект приехали министр здравоохранения Михаил Мурашко и первый вице-спикер Госдумы Александр Жуков. Медицинское учреждение на улице Рождественского раньше срока переоборудовали из роддома № 5.

Глава госпиталя Александр Мураховский провел экскурсию для федерального чиновника. Он показал операционные, палату реанимации. В каждой палате оборудованы по три-четыре кровати, отдельный санузел и душевая кабина.

Председателю правительства продемонстрировали отделение индивидуальной работы с пациентами на 30 коек.

– Столы современные, на гидроприводе. Здесь и массаж, и мануальная терапия. Это позволяет заниматься пациентами с нарушениями опорно-двигательного аппарата и неврологическими патологиями, – уточнил Мураховский.

Кроме того, в новом учреждении сделали зал механореабилитации, где пациентов планируют восстанавливать с помощью невесомости. Продемонстрировали премьер-министру и рентгенологическое отделение, где современные приборы позволяют диагностировать состояние пациента.

Главврач военного госпиталя рассказал, что проект обошелся в 832,5 млн рублей, из них 385 млн рублей – федеральные средства на 513 единиц оборудования. В заключение Александр Мураховский дерзко попросил 300 млн рублей на ремонт консультативной поликлиники в старом здании госпиталя в центре Омска.

В свою очередь, Михаил Мишустин поблагодарил губернатора за проделанную работу и обещал дать средства.

– Спасибо всем, кто помогает реабилитировать участников СВО. Без сомнения, поможем, все деньги будут выделены, – сказал Мишустин.

Отметим, что также премьер-министр России посетил новый корпус ОмГУ.