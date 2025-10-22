«Брусника» готова «зарядить» 200 млн в новую набережную в Омске

Ученые и застройщик готовят проект превращения реки Замарайки в самодостаточный водоем.

Минстрой Омской области

В микрорайоне «Кварталы Драверта» началось масштабное благоустройство набережной реки Замарайки. Как сообщил на встрече со СМИ технический директор омского филиала компании «Брусника» Евгений Головкин, совместно с учеными было проведено исследование береговой линии, качества воды и донных отложений. В дальнейшем здесь планируется обустроить пирс, прогулочные тропинки, зоны спокойного отдыха, а также создать комфортные уголки для птиц и насекомых.

– Они в летний период изучали эту реку, брали анализы донных отложений, состав самой воды изучали, которые формируют микроэкологию этого водоема. Большая работа проделана, эти отчеты формируются, почти все готовы, – рассказал Головкин.

omskinform

На основании проведенных исследований в течение следующего года будет подготовлен проект полной проработки водоема. Цель работы – сделать реку самодостаточной, а не запущенной частью территории, чтобы она приносила дополнительные преимущества для жителей микрорайона. Проект требует значительных инвестиций.

– Суммы зависят от тех решений, что будут в рамках зимнего периода. Мы стараемся делать ландшафт, чтобы к лету считать контракт, закупать материалы и реализовывать. Пока бюджет заложен достаточно большой, более 200 миллионов рублей. Какой он будет в итоге, сложно сказать, потому что исходных данных не хватает, – прокомментировал ситуацию Головкин.