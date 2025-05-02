Компания «Брусника» проведет комплексное обследование водоема перед строительством школы и благоустройством набережной.

В ближайшее время начнется изучение состояния водоема на левобережье Омска, а именно реки Замарайки.

Как сообщили в министерстве строительства, строительная компания «Брусника», занимающаяся возведением жилого комплекса «Кварталы Драверта» на улице Шаронова в Омске, проводит отбор подрядчиков для изучения характеристик реки Замарайки.

Ранее сообщалось, что ожидаемая стоимость исследований составит около 5 миллионов рублей. В рамках обследования будет проведен химический анализ донных отложений и воды, а также исследование состояния растительности вдоль реки. Планируется, что по итогам изучения будет предложен оптимальный вариант восстановления экосистемы водоема. В 2026 году планируется приступить к разработке проектной документации и ландшафтной концепции территории.

Рядом компания построит самую крупную школу в области, рассчитанную на 1550 учеников. Здесь же появится спортивная площадка прямо на берегу реки Замарайки, недалеко от улицы 1-й Рыбачьей. Кроме того, застройщик планирует сделать красивую дорожку для прогулок вдоль реки, которая свяжет парк Драверта с водой.