Специалисты изучат экологическое состояние реки перед началом реконструкции и созданием нового городского парка.

Строительная фирма «Брусника» планирует провести обследование омской реки Замарайки. Как сообщили «РБК Омск», ориентировочно такие исследования обойдутся примерно в 5 миллионов рублей, основываясь на опыте похожих проектов, выполненных ранее на новосибирском озере Верховом.

Фирма решила исследовать небольшую речку рядом с парковым комплексом Драверта. Технический руководитель омского подразделения «Брусника» Евгений Головкин уточнил, что сейчас ищут организацию, которая выполнит необходимые мероприятия.

– Анализ водоема учитывает множество параметров, которые позволят впоследствии подобрать наилучшие решения для ревитализации Замарайки. Исследователи проведут химический анализ донных отложений, определят показатели кадмия, мышьяка, никеля, меди, цинка. Измерят концентрацию нефтепродуктов, аммонийного иона NH4, нитрат-иона NO3, фосфат-иона PO4, другие превышения по ПДК. Определят отметки участка, дна, террас, берегов, участки акватории, проследят, как дождевые и талые стоки попадают в реку, исследуют состояние растений по берегам реки, – поделился Головкин.

По итогам изучения состояния реки эксперты предложат наилучший вариант восстановления. В следующем, 2026 году планируется приступить к разработке проекта и ландшафтной концепции территории. Общая площадь прибрежной зоны реки Замарайки достигает порядка 82,5 тысячи квадратных метров. Ширина берега варьируется от 30 метров на западной стороне до 50 метров на восточной. Длина участка реки возле жилого комплекса «Кварталы Драверта» составляет 1,5 километра, а вдоль частных домовладений – 1,6 километра.

Ранее сообщалось, что застройщик намерен потратить больше миллиарда рублей на возведение и благоустройство парка Драверта на левом берегу Омска. Новый парк разместится на участке от улицы 70 лет Октября до реки Замарайки, вдоль бульвара Архитекторов. Территория будет поделена на две зоны: одна пойменная, расположенная рядом с новостройкой «Кварталы Драверта», вторая – террасная, интегрированная в уже существующий жилой район. Строительство начнется в 2025 году, а завершить проект планируется в 2028-м.