После инцидента с электрошокером в омской школе произошла еще и давка

Из-за очередей у металлодетекторов дети мерзнут на улице и опаздывают на занятия.

После инцидента в омской школе № 86, где восьмиклассник ударил электрошокером своего приятеля, администрация учреждения организовала проверку учащихся на входе с использованием металлодетекторов.

Как сообщают очевидцы, из-за нововведения возле здания школы образовалась большая очередь и возникла давка. Дети были вынуждены ожидать снаружи в холодную погоду.

– Всех детей проверяли металлоискателем, тем самым создали большое столпотворение и давку. Детям пришлось мерзнуть на улице, многие опоздали на занятия, – сообщают омичи в соцсетях.

Как разъяснили в мэрии, новые меры были введены исключительно в интересах защиты учеников и сотрудников школы. Сообщается, что усиление контрольных процедур согласовано с администрацией учебного заведения и направлено на повышение уровня антитеррористической защищенности.

– Решение о безопасности и нормальном функционировании образовательного процесса учреждения принимает непосредственно руководитель образовательного учреждения, который несет ответственность за безопасное пребывание обучающихся (воспитанников) и персонала в здании. В целях усиления мер антитеррористической защищенности объекта и обеспечения общественной безопасности руководителем образовательного учреждения принято решение об усилении контроля пропускного режима. Мы понимаем, что проверка металлоискателем вызвала определенные неудобства и задержки. На занятия из детей никто не опоздал. Администрация учреждения просит родителей быть более внимательными к школьным принадлежностям и заранее проверять, что дети берут с собой в школу, – прокомментировали в мэрии.

Ранее сообщалось, что следственный комитет начал проверку по факту этого инцидента. Следователи собираются дать оценку действиям школьника, который принес электрошокер, и работников школы.