В Омске школьник получил удар током на перемене

Как уверяют власти, инцидент произошел случайно.

omskinform.ru

Вчера, 14 октября, ученик 8 класса омской школы № 86 ударил одноклассника электрошокером. Как сообщили в соцсетях очевидцы, пострадавшего увезла скорая. Горожан возмутил не только сам инцидент, но и то, что никто не вызвал охранника и полицию.

– Во время перемены обучающийся рассматривал принесенный им электрошокер и задел одноклассника. Администрация учреждения незамедлительно сообщила родителям о произошедшем и вызвала скорую медицинскую помощь, – прокомментировали ситуацию в городской администрации.

Из-за инцидента в школе провели внеплановый инструктаж для сотрудников. О правилах безопасного поведения побеседовали и с детьми.

В мэрии также уточнили, что охрана в школе есть. Ее осуществляет частная охранная организация «Алмаз», в обязанности которой входит «внутриобъектовый и пропускной режим».