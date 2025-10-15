Омск-Информ
·Происшествия

СКР разбирается с «электрошокирующим» инцидентом в омской школе

Ведомство намерено установить, как опасное устройство пронесли в учреждение.

Следственный комитет начал проверку по факту травмирования ученика омской школы. Как сообщалось ранее, вчера восьмиклассника на перемене ударил током приятель.

– По предварительным данным, 14 октября на перемене ученик 8 класса общеобразовательного учреждения города Омска получил удар током, когда его одноклассник пытался включить электрическое шоковое устройство, которое он принес в школу, – сообщили в СК.

Как рассказали с соцсетях очевидцы, мальчика увезли на скорой. В каком он состоянии сейчас, не сообщается.

Следователи собираются дать оценку действиям школьника, который принес шокер, и работников школы.

