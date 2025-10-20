Омск-Информ
·Общество

Омских героев СВО наградили орденами Мужества посмертно

Награды за военнослужащих приняли их родственники.

Сегодня, 20 октября, глава Москаленского района Омской области Александр Ряполов вручил ордена Мужества матери погибшего на СВО Олега Мартынова и супруге еще одного солдата, Михаила Слепко. Соответствующий указ о награждении подписал президент Владимир Путин.

Олег Мартынов родился и вырос в Москаленках. Был единственным ребенком в семье. Увлекался спортом, некоторое время работал в Москаленской спортивной школе, но последние 5 лет ездил на вахту на Крайнем Севере. В 2024 году заключил контракт с Минобороны. Проходил службу стрелком – помощником гранатометчика мотострелкового отделения мотострелкового взвода. Погиб 1 декабря 2024 года. У него осталась дочь.

Михаил Слепко родился 22.02.1989 в селе Веселовка Возвышенского района Северо-Казахстанской области. В 1996 году вместе с родителями переехал в село Волчанка Москаленского района. Закончил местную школу, потом выучился на сварщика. Работал вахтовиком. В 2024 году он заключил контракт с Минобороны. Служил стрелком мотострелкового отделения. Погиб 24 декабря 2024 года.

И Олега Мартынова, и Михаила Слепко уже похоронили на родине героев.

1103
