Омск-Информ
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·Общество

До специальной военной операции он был вахтовиком.
Вчера жители Москаленского района простились с односельчанином – 35-летним Михаилом Слепко. Он погиб на СВО.
Михаил родился 22 февраля 1989 года в селе Веселовка Возвышенского района Северо-Казахстанской области. В 1996 году вместе с родителями переехал в село Волчанка Москаленского района, окончил Москаленский лицей, потом получил среднее профессиональное образование по специальности «сварщик». Работал вахтовым методом.
Как сообщает москаленское отделение партии «Единая Россия», он заключил контракт с Минобороны в 2024 году, служил стрелком мотострелкового отделения и погиб 24 декабря.
·Общество

До специальной военной операции он был вахтовиком.
Вчера жители Москаленского района простились с односельчанином – 35-летним Михаилом Слепко. Он погиб на СВО.
Михаил родился 22 февраля 1989 года в селе Веселовка Возвышенского района Северо-Казахстанской области. В 1996 году вместе с родителями переехал в село Волчанка Москаленского района, окончил Москаленский лицей, потом получил среднее профессиональное образование по специальности «сварщик». Работал вахтовым методом.
Как сообщает москаленское отделение партии «Единая Россия», он заключил контракт с Минобороны в 2024 году, служил стрелком мотострелкового отделения и погиб 24 декабря.