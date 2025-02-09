У бойца осталась несовершеннолетняя дочь.

В Москаленском районе Омской области похоронили погибшего в зоне СВО Олега Мартынова. Сельчанин подписал контракт с Минобороны в прошлом году. И погиб 1 декабря 2024 года.

По данным Москаленского МО «Единой России», Олег Мартынов родился и вырос в районном поселке Москаленки, был единственным ребенком в семье. Учился в Москаленском лицее, затем перевелся в вечернюю школу.

В школьные годы занимался спортом, увлекался футболом. Некоторое время работал в Москаленской спортивной школе. Последние несколько лет трудился вахтовиком. У погибшего осталась несовершеннолетняя дочь.