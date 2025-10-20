Омск-Информ
·Общество

В Омске передумали «озеленять» вымирающих кондукторов: торги отменены

Аукцион на закупку формы для кондукторов троллейбусов и трамваев отменили.

Омское предприятие «Электрический транспорт» отменило закупку формы для кондукторов и водителей. Напомним, что на пошив спецформы зеленого цвета собирались потратить 6,5 млн рублей.

Для мужчин планировалось заказать 241 комплект, для женщин – 407. Согласно техническим требованиям, форма должна была быть новой и произведенной не ранее 2025 года.

Аукцион на право заключения контракта был отменен по решению заказчика, сообщается на сайте госзакупок. Причина отмены не указывается.

Ранее сообщалось, что водители омских троллейбусов выступили с открытым письмом, требуя изменить график работы.

Напомним, профессия кондуктора в Омске буквально вымирает. В «Электрическом транспорте» с начала года ушли 44 кондуктора, а приняли на работу лишь 36 новых сотрудников. Численность оставшихся составляет 265 человек. Зарплата кондукторов в троллейбусах, трамваях и одном электробусе Омска составляет 46 448 рублей.

