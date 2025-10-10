Омск-Информ
·Общество

Омских кондукторов насильно «озеленят» почти за 7 миллионов рублей

Муниципалитет закупает зеленую униформу для водителей и кондукторов городского транспорта.

В Омске планируют ввести единую форму для водителей и кондукторов городских трамваев и троллейбусов. МП «Электрический транспорт» объявило тендер на поставку униформы стоимостью 6,5 млн рублей.

Им подготовят зеленые костюмы из 100 % хлопка с водоотталкивающей пропиткой. Для мужчин предусмотрен 241 комплект, для женщин – 407. Согласно техническим требованиям, форма должна быть новой и произведенной не ранее 2025 года.

Победителя тендера определят 17 октября.

