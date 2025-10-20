Омские детсады начали заново садить на карантин

Количество закрытых групп в детских садах увеличилось по сравнению с прошлой неделей.

Согласно данным на сегодняшний день, 20 октября, в Омске временно прекращены занятия в одном школьном классе и в 16 группах 11 детских садов. Карантинные меры приняты в связи с очередной вспышкой ОРВИ, сообщает портал Om1.

Уточняется, что приостановление образовательного процесса носит локальный характер и распространяется лишь на отдельные учебные заведения. В каких именно учреждениях действует карантин, не уточняется. Сроки возобновления занятий зависят от состояния эпидемиологической ситуации и рекомендаций санитарно-эпидемиологических служб.

Напомним, что на прошлой неделе ситуация с карантином выглядела немного лучше: был закрыт один школьный класс и 11 групп в садиках. Ранее сообщалось, что в Омской области выявили первых заболевших гриппом.