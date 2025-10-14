В омских школах изменилась ситуация с простудными заболеваниями

Карантины закончились почти во всех учебных заведениях.

omskinform.ru По данным на 14 октября, в Омске на карантин из-за ОРВИ остается закрытым один класс. В детских садах на карантине 11 групп в 10 учреждениях.

По данным Роспотребнадзора, с 6 по 12 октября заболеваемость ОРВИ в Омской области обусловлена циркуляцией вирусов негриппозной этиологии и вирусов гриппа А. Доля риновирусов составила 56,2 %, аденовирусов – 37,5 %, гриппа А/H3N2 – 6,3 %.

Ранее сообщалось о двух случаях заболевания гриппом А.