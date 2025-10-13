Омск-Информ
ЛентаЖурнал
Поиск
·Общество

Ставьте прививки: в Омской области выявили первых заболевших гриппом

Вирус H3N2 лабораторно подтвержден у двоих детей.

Роспотребнадзор сообщает о первых подтвержденных случаях заболевания гриппом в Омской области. Вирус H3N2 выявлен у двоих непривитых детей.

– Это обычный вирус гриппа, который циркулирует ежегодно, – отметила начальник отдела эпидемиологического надзора Управления Роспотребнадзора РФ по Омской области Александра Недашковская.

Эксперт напомнила о важности профилактики: если бы родители поставили прививку, дети бы не заразились. Или если бы такое случилось, болезнь протекала бы в более легкой форме.

Заболевание начинается с острых симптомов.

– Протекает молниеносно, потому что инкубационные периоды гриппа могут варьироваться от двух до пяти часов, – пояснила представитель Роспотребнадзора. – Это подъем температуры до 39 градусов, ломота в теле, боль в горле.

Грипп опасен своими осложнениями, поэтому важно защитить свой организм.

·Общество

Ставьте прививки: в Омской области выявили первых заболевших гриппом

Вирус H3N2 лабораторно подтвержден у двоих детей.
МЦСМ Евромед

Роспотребнадзор сообщает о первых подтвержденных случаях заболевания гриппом в Омской области. Вирус H3N2 выявлен у двоих непривитых детей.

– Это обычный вирус гриппа, который циркулирует ежегодно, – отметила начальник отдела эпидемиологического надзора Управления Роспотребнадзора РФ по Омской области Александра Недашковская.

Эксперт напомнила о важности профилактики: если бы родители поставили прививку, дети бы не заразились. Или если бы такое случилось, болезнь протекала бы в более легкой форме.

Заболевание начинается с острых симптомов.

– Протекает молниеносно, потому что инкубационные периоды гриппа могут варьироваться от двух до пяти часов, – пояснила представитель Роспотребнадзора. – Это подъем температуры до 39 градусов, ломота в теле, боль в горле.

Грипп опасен своими осложнениями, поэтому важно защитить свой организм.

Наталья Корнеева