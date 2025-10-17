Омская мэрия сделала заявление о повышении стоимости проезда в автобусах

С 1 ноября вырастет провозная плата в частных маршрутках. Какие планы у города?

omskinform.ru

Мэрия Омска сделала заявление о повышении платы за проезд в омских автобусах. Как сообщает «Вечерний Омск» со ссылкой на пресс-службу мэрии, в ближайшее время повышение стоимости проезда на муниципальных маршрутах не планируется.

Изменения коснутся лишь маршруток. Как сообщалось ранее, с 1 ноября в Омске повысят стоимость проезда на 14 городских маршрутах. Билет будет стоить 50 рублей.

Пассажирам маршрутки № 100П придется отдавать за одну поездку 80 рублей. При этом никаких льгот для пенсионеров и студентов здесь не предусмотрено.