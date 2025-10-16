Не в Омске: рубить деревья теперь будут с письменного разрешения губернатора

Омску, где вырубка зеленых насаждений поставлена на поток, чужой опыт был бы полезен.

@GigaChat Губернатор Ростовской области Юрий Слюсарь запретил рубить деревья высотой более 1,8 метра. Теперь, чтобы взять топор или завести бензопилу, ростовские «дровосеки» должны будут получить письменное разрешение самого главы региона.

– Новое правило действует с сегодняшнего дня: теперь спиливать деревья выше 1,8 метра в ходе благоустройства можно только с моего письменного разрешения. Нельзя трогать деревья! Нужны жесткий контроль и личная ответственность. Они теперь будут, – написал ростовский губернатор в своем телеграм-канале.

Поводом для столь жестких мер стала ситуация в городе Новочеркасске, где организация, занимавшаяся благоустройством, вырубила 30 здоровых сосен, мешавших прокладке сетей. Слюсарь лично выехал на место и устроил подрядчикам и местным властям разбор полетов.

Ростовский кейс вполне мог бы пригодиться в Омске, где вырубка деревьев поставлена на поток. На последнем заседании так называемой зеленой комиссии при мэрии были согласованы заявки на вырубку около 1000 деревьев. А два дня назад на улице Гагарина напротив городской администрации спилили аллею из 40 яблонь. Власти обосновали это тем, что деревья плохо росли в условиях загазованности. Вместо крупномеров городские улицы будут озеленять вертикальными и шаровидными туями в специальных кадках.