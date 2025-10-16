Омск-Информ
ЛентаЖурнал
Поиск
·Общество

Не в Омске: рубить деревья теперь будут с письменного разрешения губернатора

Омску, где вырубка зеленых насаждений поставлена на поток, чужой опыт был бы полезен.

Губернатор Ростовской области Юрий Слюсарь запретил рубить деревья высотой более 1,8 метра. Теперь, чтобы взять топор или завести бензопилу, ростовские «дровосеки» должны будут получить письменное разрешение самого главы региона.

– Новое правило действует с сегодняшнего дня: теперь спиливать деревья выше 1,8 метра в ходе благоустройства можно только с моего письменного разрешения. Нельзя трогать деревья! Нужны жесткий контроль и личная ответственность. Они теперь будут, – написал ростовский губернатор в своем телеграм-канале.

Поводом для столь жестких мер стала ситуация в городе Новочеркасске, где организация, занимавшаяся благоустройством, вырубила 30 здоровых сосен, мешавших прокладке сетей. Слюсарь лично выехал на место и устроил подрядчикам и местным властям разбор полетов.

Ростовский кейс вполне мог бы пригодиться в Омске, где вырубка деревьев поставлена на поток. На последнем заседании так называемой зеленой комиссии при мэрии были согласованы заявки на вырубку около 1000 деревьев. А два дня назад на улице Гагарина напротив городской администрации спилили аллею из 40 яблонь. Власти обосновали это тем, что деревья плохо росли в условиях загазованности. Вместо крупномеров городские улицы будут озеленять вертикальными и шаровидными туями в специальных кадках.

·Общество

Не в Омске: рубить деревья теперь будут с письменного разрешения губернатора

Омску, где вырубка зеленых насаждений поставлена на поток, чужой опыт был бы полезен.

@GigaChat
Губернатор Ростовской области Юрий Слюсарь запретил рубить деревья высотой более 1,8 метра. Теперь, чтобы взять топор или завести бензопилу, ростовские «дровосеки» должны будут получить письменное разрешение самого главы региона.

– Новое правило действует с сегодняшнего дня: теперь спиливать деревья выше 1,8 метра в ходе благоустройства можно только с моего письменного разрешения. Нельзя трогать деревья! Нужны жесткий контроль и личная ответственность. Они теперь будут, – написал ростовский губернатор в своем телеграм-канале.

Поводом для столь жестких мер стала ситуация в городе Новочеркасске, где организация, занимавшаяся благоустройством, вырубила 30 здоровых сосен, мешавших прокладке сетей. Слюсарь лично выехал на место и устроил подрядчикам и местным властям разбор полетов.

Ростовский кейс вполне мог бы пригодиться в Омске, где вырубка деревьев поставлена на поток. На последнем заседании так называемой зеленой комиссии при мэрии были согласованы заявки на вырубку около 1000 деревьев. А два дня назад на улице Гагарина напротив городской администрации спилили аллею из 40 яблонь. Власти обосновали это тем, что деревья плохо росли в условиях загазованности. Вместо крупномеров городские улицы будут озеленять вертикальными и шаровидными туями в специальных кадках.