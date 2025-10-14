Омск-Информ
ЛентаЖурнал
Поиск
·Общество

В омской мэрии рассказали, каким будет озеленение в центре

От крупномеров решили отказаться, для озеленения выбрали модульный принцип.

В центре города у городской администрации решено поменять концепцию озеленения: крупномеры не приживаются, с помощью модульного озеленения планируют сформировать зеленый пояс.

– Крупномеры болеют и чахнут, поэтому здесь планируется перейти к современному модульному озеленению с использованием современных мобильных конструкций, – пояснили в мэрии.

Вертикальные и шаровидные туи сформируют зеленый каркас, летом и осенью композицию дополнят многолетние цветы и кустарники – гортензия, спирея и ирисы.

2263
·Общество

В омской мэрии рассказали, каким будет озеленение в центре

От крупномеров решили отказаться, для озеленения выбрали модульный принцип.
администрация города Омска

В центре города у городской администрации решено поменять концепцию озеленения: крупномеры не приживаются, с помощью модульного озеленения планируют сформировать зеленый пояс.

– Крупномеры болеют и чахнут, поэтому здесь планируется перейти к современному модульному озеленению с использованием современных мобильных конструкций, – пояснили в мэрии.

Вертикальные и шаровидные туи сформируют зеленый каркас, летом и осенью композицию дополнят многолетние цветы и кустарники – гортензия, спирея и ирисы.

2263