Смолин объяснил, почему учителя бегут из сел даже с миллионной выплатой

Депутат Госдумы от Омской области заявил, что разовыми траншами проблему дефицита педагогов и учителей не решить.

@smolinDuma Первый заместитель председателя Комитета по образованию и науке Госдумы РФ Олег Смолин высказался, почему педагогов и врачей не слишком привлекают программы «Земский учитель» и «Земский врач». Суть ее в том, что молодые специалисты получают выплату в размере 1 миллиона рублей, но для этого необходимо отработать пять лет. Но, как показывает статистика, молодых учителей и медиков перестали привлекать разовые выплаты.

Ситуация такова, что из 28 трудоустроенных педагогов двое расторгли контракты. Из 78 молодых врачей 45 покинули сельские больницы и амбулатории. По мнению парламентария, разовыми выплатами проблему не решить.

– Я напомню, каким путем шли в конце советского периода, поскольку я сам был выпускником того времени. Первое, как только учитель или врач приезжал на село или в малый город, он получал служебное жилье. Либо, в крайнем случае, дотацию на оплату жилья. Были подъемные. Как правило, сельский учитель или доктор получал заработную плату больше, чем в городе. И им предоставлялись коммунальные льготы в полном объеме, – подчеркнул Смолин.

Отработать по «земскому» контракту необходимо не менее пяти лет, если по какой-то причине участник программы уволится раньше, субсидию необходимо будет вернуть.

– Чтобы у «земского» врача или учителя были нормальные условия жизни, необходимо заботиться не о сумме, которую выдают при заключении контракта, а о социальных гарантиях, которые им создают. Единоразовая сумма не решает жизненных вопросов, – считает Смолин.

С 1 января 2025 года в Омской области действует региональная программа «Земский работник культуры». Ее цель – привлечь молодых актеров, музыкальных педагогов, хореографов, библиотекарей и культорганизаторов в муниципальные районы. За работу «в деревне» власти готовы заплатить один миллион рублей, кое-где есть и те бонусы, что назвал Смолин, – компенсация коммунальных услуг и предоставление жилья.