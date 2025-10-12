Учителей перестали привлекать миллионные выплаты в омской глубинке

За пять лет действия два человека вышли из программы «Земский учитель».

Еще накануне нового учебного года министр образования Омской области Ольга Степанова рассказала про обеспеченность педагогическими кадрами, что ежегодно порядка 700 специалистов приходят работать в систему образования. К тому же в Омской области уже несколько лет реализуется программа «Земский учитель», а именно с 2020 года. За пять лет благодаря этой программе трудоустроены 50 педагогов. В этом году еще семь специалистов будут учить детей в районах Омской области.

– У нас в этом году были кандидаты из Магаданской, Тюменской областей и Ямало-Ненецкого автономного округа. В семи муниципальных районах они трудоустроены, – сказала тогда Ольга Степанова.

Сейчас они трудятся в школах Калачинского, Марьяновского, Нижнеомского, Одесского, Полтавского и Таврического районов.

Программа «Земский учитель» предполагает выплату в размере 1 миллиона рублей, а отработать необходимо пять лет. Раньше срока выйти из программы – потерять деньги. В Омской области зафиксировано два таких случая, как сообщает NGS55.RU, трудоустроенные в 2023 году вернули деньги в 2024 и 2025 году.