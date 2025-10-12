Учителей перестали привлекать миллионные выплаты в омской глубинке

Еще накануне нового учебного года министр образования Омской области Ольга Степанова рассказала про обеспеченность педагогическими кадрами, что ежегодно порядка 700 специалистов приходят работать в систему образования. К тому же в Омской области уже несколько лет реализуется программа «Земский учитель», а именно с 2020 года. За пять лет благодаря этой программе трудоустроены 50 педагогов. В этом году еще семь специалистов будут учить детей в районах Омской области.
– У нас в этом году были кандидаты из Магаданской, Тюменской областей и Ямало-Ненецкого автономного округа. В семи муниципальных районах они трудоустроены, – сказала тогда Ольга Степанова.
Сейчас они трудятся в школах Калачинского, Марьяновского, Нижнеомского, Одесского, Полтавского и Таврического районов.
Программа «Земский учитель» предполагает выплату в размере 1 миллиона рублей, а отработать необходимо пять лет. Раньше срока выйти из программы – потерять деньги. В Омской области зафиксировано два таких случая, как сообщает NGS55.RU, трудоустроенные в 2023 году вернули деньги в 2024 и 2025 году.