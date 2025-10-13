Миллион и квартира в придачу: в омскую глубинку заманивают культработников

На что может рассчитывать участник программы «Земский работник культуры» в Омской области?

С 1 января 2025 года в Омской области действует региональная программа «Земский работник культуры». Ее цель – привлечь молодых актеров, музыкальных педагогов, хореографов, библиотекарей и культорганизаторов в муниципальные районы. За работу «в деревне» власти готовы заплатить один миллион рублей.

Отработать по договору необходимо не менее пяти лет, если по какой-то причине сотрудник уволится раньше, субсидию необходимо будет вернуть.

На 2025 год на эти цели в бюджете предусмотрено 20 млн рублей, соответственно, дома культуры и школы искусств на селе и в малых городах должны пополниться 20 новыми специалистами.

Культработников активно ищут 20 муниципальных районов, ими заявлена 61 вакансия. Кроме выплаты в миллион рублей есть и другие меры поддержки.

Так, в Азовском немецком национальном районе требуется культорганизатор. Ему готовы предоставить муниципальное жилье, зарплата, правда, скромная – 38 697 рублей.

В Колосовке преподавателю в детскую школу искусств готовы предоставить 2-комнатную квартиру и дать зарплату в 48 740 рублей. В Муромцевский культурно-досуговый центр «Альтернатива» требуется руководитель хореографического коллектива на зарплату в 21 780 рублей, зато предоставляется компенсация коммунальных услуг и дают муниципальное жилье. В Кормиловке готовы дать 1-комнатную квартиру и зарплату в 25 870 рублей преподавателю ДШИ.

В Центральную библиотеку Любино на должность главного библиотекаря на зарплату в 25 000 рублей и жилье по соцнайму ждут нового работника. В Черлаке преподавателю по классу фортепиано готовы выделить общежитие и зарплату в 28 000 рублей. Артисту драмы будут рады в Северном драматическом театре им. Ульянова в Таре, кандидату готовы платить 40 тыс. рублей и предоставить служебную квартиру.

В Нововаршавке преподавателю ДШИ оплачивают коммунальные услуги, а молодому специалисту – 10 тысяч единовременно. Зарплата – 25 806 рублей.

В следующем году предполагается трудоустроить еще 26 молодых работников культуры, и будет известно, выдержат ли первые «земские» культработники год участия в программе.