Не заигравший экс-форвард «Авангарда» оказался никому не нужным

Ивана Николишина отправили в фарм-клуб.

omskinform.ru Пресс-служба казахстанского клуба «Барыс» сообщила, что нападающий Иван Николишин завершил процедуру отказов в Континентальной хоккейной лиге. После истечения 48 часов ни одна команда не проявила интереса к игроку, вследствие чего 29-летний спортсмен был переведен в состав фарм-клуба «Номад».

Напомним, Николишин пополнил состав «Аванграда» летом 2023 года. Однако спустя год руководство клуба начало искать варианты для его обмена. Причиной являлась удручающая статистика форварда. За десять матчей чемпионата КХЛ он набрал всего одно очко. После разрыва контракта Николишин пополнил состав «Барыса». По всей видимости, и там нападающий оказался не нужен. На днях казахстанский клуб поместил его в список отказов.

За всю карьеру Николишин провел 336 матчей в КХЛ, записав на свой счет 133 очка (52+81). В текущем чемпионате форвард принял участие в трех играх, сделав одну результативную передачу.

Напомним, что сегодня, 16 сентября, «Авангард» сыграет против «Барыса» в Астане.