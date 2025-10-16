Зимняя погода в Омске «притормозится» внезапным потеплением

Из региона уходят повсеместные морозы.

По данным синоптиков Обь-Иртышского УГМС, сегодня, 16 октября, в Омске и Омской области значение столбика термометра будет колебаться в районе 0...+5 °C.

Ожидается переменная облачность без осадков. Ветер юго-восточный, со скоростью 7–12 м/с. Атмосферное давление будет падать.

Ближе к ночи похолодает. Температура установится в районе –3...–8 °C. Повсеместные морозы временно уйдут из региона – похолодание до –13 °C обещают лишь местами. Осадков не ожидается.

Также синоптики предупреждают о гололедице на дорогах.

Ранее сообщалось, что регионе наступит потепление во время «гуляющей» по России зимы.