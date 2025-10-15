Главный синоптик РФ заявил об окончательном наступлении зимы

По словам Романа Вильфанда, комфортная температура становится редкостью даже в южных регионах.

omskinform.ru

Погода в России переходит в зимний режим, и комфортная температура становится редкостью даже в южных регионах, заявил научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

Как отметил эксперт, сейчас в стране практически нет мест, где можно было бы согреться.

– На самом деле, если анализировать по абсолютным значениям, сейчас уже практически нет регионов, где можно было бы согреться, где было бы комфортно. Сейчас уже и на юге европейской территории России температура 16–18 градусов, и это буквально в послеполуденные часы. Я говорю о Краснодарском крае, о Крыме, – цитирует Вильфанда «РИА Новости».

По его словам, Приморский край был последним регионом, где сохранялись относительно теплые температуры около 15–18 градусов, но и там ожидается значительное похолодание в ближайшее время.

Он также упомянул, что наступает период, известный как «предзимье», который является подготовительным этапом к зимней погоде.

– Наступает тот период, который называется очень красиво – предзимье. Традиционно с середины октября до 15–20 декабря существует такой период. Это как бы подготовка к зимней циркуляции, к зимнему режиму, – добавил синоптик.

Ранее сообщалось, что погода в Омске побила 20-летний рекорд по морозам.