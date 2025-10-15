Омск-Информ
·Общество

В Омске стоят самые суровые за 20 лет морозы

Столбик термометра опустился до –13,8 °C, побив рекорд 1979 года.

Омичи столкнулись с экстремально низкими температурами, которые стали суровым испытанием для многих горожан. Накануне столбик термометра опустился почти до отметки –14 °C, установив новый октябрьский температурный рекорд.

– 14 октября минимальная температура в городе была –13,8 °C. Предыдущий минимум, самое минимальное значение за весь период наблюдения в Омске за 14 октября, был в 1979 году – минус 12,5 °C, – цитируют руководителя Обь-Иртышского УГМС Наталию Криворучко «Вести Омск».

Аномальное похолодание метеорологи связывают с изменением климата в регионе. Ранее омские синоптики обещали настоящие сибирские морозы в ближайшие ночи.

Мария Филимонова