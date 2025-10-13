Ночью в Омской области ударят настоящие сибирские морозы

Температура воздуха понизится до –16 градусов.

ГУ МЧС Омской области

По данным Обь-Иртышского УГМС, предстоящие ночи в Омской области будут холодными. Так, в ночь на вторник, 14 октября, ожидается до –15 градусов. В ночь на 15 октября при прояснении температура понизится до – 16 градусов. В ночь на 16 октября вновь будет до –15.

До 17 октября на фоне высокого атмосферного давления ожидается малооблачная погода без существенных осадков. Местами в регионе ожидается изморозь, а на дорогах гололедица.

Днем температура воздуха будет колебаться в диапазоне от –1 до +5 градусов.