Еще одно бабье лето? На Омск надвигается внезапное потепление

Термометры в городе будут показывать +7 градусов.

omskinform.ru

По данным сервиса визуализации погоды Ventusky, на следующей неделе в Омске потеплеет. Во вторник, 21 октября, температура поднимется до +3 градусов, а в среду дневная температура достигнет отметки в +7 градусов.

Однако потепление окажется кратковременным. С 23 октября снова начнет холодать. Дневная температура воздуха опустится до 0...–2 градусов.

По данным Обь-Иртышского УГМС, уже в ближайшую субботу, 18 октября, в Омской области вновь может пойти снег. Синоптики обещают небольшие осадки. Температура составит 0...–5 градусов.