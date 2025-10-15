В омском правительстве назначили первого зама в «обезглавленное» ведомство

Кресло первого заместителя главы Госстройнадзора вновь занял Дмитрий Панфилов.

Пресс-служба Правительства Омской области

Сегодня, 15 октября, губернатор Омской области Виталий Хоценко подписал распоряжение о назначении первого заместителя Главного управления государственного строительного надзора и государственной экспертизы. На эту должность с 16 октября сроком на год переназначен Дмитрий Панфилов.

Специалист занимает этот пост с октября 2024 года. При этом Панфилов фактически пребывает в статусе главы Госстройнадзора.

Прежний руководитель ведомства Ильшат Чанышев уволился в июле и пересел в кресло заместителя министра образования Омской области.