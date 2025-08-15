Омск-Информ
Ранее он занимал пост главы управления Госстройнадзора региона. 

Сегодня, 15 августа, подписано распоряжение о назначении нового заместителя министра образования Омской области. Пост, ранее занимаемый Мариной Сейтмухаметовой, достался Ильшату Чанышеву, который до этого возглавлял региональное управление Госстройнадзора и ушел в отставку в июле.

Контракт с новым заместителем заключен на год – в соответствии с общими правилами для региональных чиновников. Ильшат Чанышев будет отвечать за вопросы работы и развития дошкольного, школьного и дополнительного образования, курирование блока по кадровой политике и обеспечение системы образования Омской области квалифицированными педагогами.

