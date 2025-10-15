«Играли в хоккей на озере»: Буше прокомментировал чумовую победу «Авангарда» в Челябинске

Главный тренер остался недоволен вторым периодом.

Главный тренер хоккейного клуба «Авангард» Ги Буше поделился мнением о прошедшем накануне матче против челябинского «Трактора», который завершился крупной победой «ястребов» со счетом 8:5.

Буше охарактеризовал игру как довольно необычную и непредсказуемую. Наставник «ястребов» остался недоволен вторым периодом и даже назвал его «хоккеем на озере».

– Мой третий матч с «Трактором», каждый был достаточно странным. Сегодня хотел просто увидеть уверенный хороший первый период в исполнении своих ребят, это получилось. Второй отрезок вышел достаточно плохим, пусть и интересным для болельщиков, мы играли будто в такой хоккей на озере – катали шайбу, пытались забить, забить. Но третий период провели умно и уверенно, добились победы. Два хороших периода из трех, этим будем пока довольствоваться, – сказал Буше на послематчевой пресс-конференции.

Тренер омичей пояснил, что задача «Авангарда» состояла не только в агрессивной игре, но и в соблюдении интеллектуальной составляющей. «Трактор» – финалист прошлого сезона, обладающий отличной организацией и качеством игры, поэтому было важно действовать грамотно и спокойно.

